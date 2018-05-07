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«Превращается в обычную школу». В Югре разгорается скандал с элитной гимназией
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«Превращается в обычную школу». В Югре разгорается скандал с элитной гимназией 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уникальная гимназия-лаборатория, ученики которой ежегодно становились победителями Всероссийских олимпиад, а выпускникам легко покорялись ведущие вузы страны, по словам родительского актива, под новым руководством превращается в обычную среднюю школу. Экспериментальную гимназию в 1991 году создан Народный учитель России, ныне депутат думы ХМАО-Югры, Валерий Салахов. Изначально учебное заведение было задумано как «элитарное образовательное учреждение, призванное сохранять традиции классического образования и обогащать их в соответствии с требованиями нового времени, выращивать будущую элиту среднего класса России». Неудивительно, что именно в эту гимназию старались отдать своих детей многие сургутяне, в том числе — занимающие высокие муниципальные и государственные посты.
Однако после недавней смены руководства начались изменения в учебном плане, с которым категорически не согласны многие родители. По их информации, из учебных планов гимназистов убираются либо сокращаются такие предметы как экономика, информатика в младших классах, второй иностранный язык, занятия по хореографии. Отменяется 100-балльная система оценок, летняя школа и четырехуровневая система образования.
Обеспокоенные родители, недовольные изменениями в учебном процессе, направили письма в департамент образования Сургута, директору Департамента образования и молодежной политики Югры Алексею Дренину, главе города Вадиму Шувалову, председателю региональной думы Борису Хохрякову и губернатору округа Наталье Комаровой с просьбой сохранить уникальное учебное заведение.
«Отлаженная система организации учебного процесса, которой следовали в гимназии с момента открытия, на протяжении 25 лет показывала одни из самых лучших результатов: учащиеся получали всестороннее конкурентоспособное образование, выпускники поступали в престижные вузы России (на бюджетную форму обучения) и становились высококлассными специалистами, востребованными на рынке труда», — указывают в своих обращениях родители гимназистов.
Вопрос взят на контроль окружным департаментом образования и молодежной политики. Как пояснила «ФедералПресс» директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова, ни о каком превращении гимназии в обычную школу речь не идет. Учебные планы корректируются в соответствии с федеральным законодательством.
«Сегодня закон позволяет, и многие образовательные учреждения реализуют программы углубленного обучения. Но то, что это не может быть за пределами той нагрузки, которая сегодня определена детям, — это наше обязательство. Если дети должны заниматься 28 часов по учебному плану, то они не могут заниматься 40 часов. Поэтому родителям надо более ответственно и с пониманием относиться к собственным детям: ну не может ребенок углубленно изучать сразу и математику, и химию, и физику, и еще два иностранных языка. Он не должен 10 часов находиться на занятиях в школе», — уверена директор департамента образования.
Сразу после праздников Анна Томазова намерена провести встречу с родителями гимназистов и педагогическим коллективом учебного заведения, чтобы объяснить реформы, которые в учебных планах.
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