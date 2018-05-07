Указ В. Путина: Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

Соответствующее поручение российскому правительству дал президент РФ Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», — говорится в указе.

В документе указывается, что на уровнях основного общего и среднего общего образования необходимо внедрять новые методы обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. Помимо этого следует совершенствовать методы обучения предметной области «Технология».

Также должна вестись работа по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

В России должна создаваться современная и безопасная цифровая образовательная среда и внедряться национальная система профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Сотрудники образовательных учреждений должны иметь возможность непрерывно повышать свою квалификацию и приобретать новые профессиональные навыки. В стране необходимо проводить профессиональные конкурсы для профессионального и карьерного роста граждан.

«Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить решение следующих задач: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации», — следует из указа.

Помимо этого, в документе указывается, что Россия должна войти в пятерку мировых лидеров в области науки. Страна должна быть привлекательной для работы российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей. Правительству также поручено увеличить внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

«Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить решение следующих задач: создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок; обновление не менее 50% процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки; создание научных центров мирового уровня; создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики», — следует из указа.

Кроме того, президент поручил сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.