Учащиеся школы №1236 встретились с ветеранами Бутырского района

Торжественная встреча с ветеранами Бутырского района, приуроченная к 73-й годовщине Великой Победы, состоялась недавно в помещении школы № 1236. В актовом зале собрались ветераны войны и труда, а также ветераны Вооруженных Сил и педагогического труда.

— Гостей встречал духовой оркестр и воспитанники ансамбля русского танца «Умелицы». Ведущие поприветствовали каждого ветерана и пригласили на сцену хор ветеранов Бутырского района «Оптимист».

Заместитель главы управы Бутырского района Юлия Михайлова выступила с речью в поддержку ветеранов и рассказала о программе «Московское долголетие-2018». На торжественной встрече присутствовали родственники и земляки Сергея Милашенкова, имя которого носит школа № 1236. Также в рамках мероприятия выступили юнармейцы, воспитанники театральной студии «Творчество» и ансамбль «Звездная река», — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что встреча завершилась торжественным возложением цветов к памятнику Сергея Милашенкова, расположенному на территории учебного корпуса. (то)