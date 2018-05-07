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Учащиеся школы №1236 встретились с ветеранами Бутырского района
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Учащиеся школы №1236 встретились с ветеранами Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Торжественная встреча с ветеранами Бутырского района, приуроченная к 73-й годовщине Великой Победы, состоялась недавно в помещении школы № 1236. В актовом зале собрались ветераны войны и труда, а также ветераны Вооруженных Сил и педагогического труда.
— Гостей встречал духовой оркестр и воспитанники ансамбля русского танца «Умелицы». Ведущие поприветствовали каждого ветерана и пригласили на сцену хор ветеранов Бутырского района «Оптимист».
Заместитель главы управы Бутырского района Юлия Михайлова выступила с речью в поддержку ветеранов и рассказала о программе «Московское долголетие-2018». На торжественной встрече присутствовали родственники и земляки Сергея Милашенкова, имя которого носит школа № 1236. Также в рамках мероприятия выступили юнармейцы, воспитанники театральной студии «Творчество» и ансамбль «Звездная река», — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что встреча завершилась торжественным возложением цветов к памятнику Сергея Милашенкова, расположенному на территории учебного корпуса. (то)
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