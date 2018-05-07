Названо имя «Учителя года Карелии-2018»

Лучшим педагогом признана учитель начальных классов из Толвуи Виктория Стафейкова.

Конкурс проходил в республике 3-4 мая уже в 22-й раз. Два дня лучшие педагоги Карелии , победители муниципальных этапов профессионального конкурса, соревновались в педагогическом мастерстве.

По информации Министерства образования РК, в столице собрались представители двенадцати муниципальных районов Карелии, а также городских округов Петрозаводска и Костомукши. Всего в конкурсе участвовал 21 педагог: 10 учителей сельских школ и 11 учителей городских школ.

По итогам четырех конкурсных испытаний в финал вышли 8 человек. Победителем стала Виктория Стафейкова — учитель начальных классов КВОУ «Толвуйская средняя общеобразовательная школа» Медвежьегорского района. Именно она будет представлять нашу республику на федеральном конкурсе «Учитель года России-2018».