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Названо имя «Учителя года Карелии-2018»
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Названо имя «Учителя года Карелии-2018» 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Лучшим педагогом признана учитель начальных классов из Толвуи Виктория Стафейкова.
Конкурс проходил в республике 3-4 мая уже в 22-й раз. Два дня лучшие педагоги Карелии, победители муниципальных этапов профессионального конкурса, соревновались в педагогическом мастерстве.
По информации Министерства образования РК, в столице собрались представители двенадцати муниципальных районов Карелии, а также городских округов Петрозаводска и Костомукши. Всего в конкурсе участвовал 21 педагог: 10 учителей сельских школ и 11 учителей городских школ.
По итогам четырех конкурсных испытаний в финал вышли 8 человек. Победителем стала Виктория Стафейкова — учитель начальных классов КВОУ «Толвуйская средняя общеобразовательная школа» Медвежьегорского района. Именно она будет представлять нашу республику на федеральном конкурсе «Учитель года России-2018».
По материалам: ptzgovorit.ru
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