Очередной урок английского языка в рамках проекта «Московское долголетие» прошел в Бутырском районе 

Об этом сообщила заведующая отделением социальных коммуникаций и активного долголетия филиала Галина Агиенко.
— Участники изучают так называемую «базу», английский здесь преподается с нуля. Занятия учителя школ района проводят на базе общеобразовательных учреждений, — уточнила Агиенко.
Напомним, что записаться в секцию английского языка и уточнить подробности можно в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенного по адресу Огородный проезд, д. 21, либо по телефону 8 (495) 619-31-08. При себе иметь паспорт и СНИЛС. (ак)