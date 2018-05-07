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Очередной урок английского языка в рамках проекта «Московское долголетие» прошел в Бутырском районе
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Очередной урок английского языка в рамках проекта «Московское долголетие» прошел в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об этом сообщила заведующая отделением социальных коммуникаций и активного долголетия филиала Галина Агиенко.
— Участники изучают так называемую «базу», английский здесь преподается с нуля. Занятия учителя школ района проводят на базе общеобразовательных учреждений, — уточнила Агиенко.
Напомним, что записаться в секцию английского языка и уточнить подробности можно в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенного по адресу Огородный проезд, д. 21, либо по телефону 8 (495) 619-31-08. При себе иметь паспорт и СНИЛС. (ак)
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