Финальный этап конкурса «Транспорт будущего» пройдет в МИИТ

Финальный этап третьего Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» состоится в Российском университете транспорта (МИИТ). Мероприятие пройдет 15 и 16 мая.

Участие в конкурсе примут учащиеся 5–11 классов, учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающиеся по программам профессионального обучения, а также представители молодежи в возрасте до 19 лет, не являющиеся студентами, обучающимися по программам высшего образования. Конкурс будет проводиться по двум видам конкурсных работ: «действующие макеты» и «проектные работы».

Отмечается, что конкурс будет проводиться в 11 номинациях. Во всех номинациях устанавливаются возрастные категории, по которым победители определяются отдельно. (ак)