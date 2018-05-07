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Финальный этап конкурса «Транспорт будущего» пройдет в МИИТ
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Финальный этап конкурса «Транспорт будущего» пройдет в МИИТ 

Управа района Марьина роща 53 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Финальный этап третьего Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» состоится в Российском университете транспорта (МИИТ). Мероприятие пройдет 15 и 16 мая.
Участие в конкурсе примут учащиеся 5–11 классов, учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающиеся по программам профессионального обучения, а также представители молодежи в возрасте до 19 лет, не являющиеся студентами, обучающимися по программам высшего образования. Конкурс будет проводиться по двум видам конкурсных работ: «действующие макеты» и «проектные работы».
Отмечается, что конкурс будет проводиться в 11 номинациях. Во всех номинациях устанавливаются возрастные категории, по которым победители определяются отдельно. (ак)
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