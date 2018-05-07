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Ученики школы №2098 на Базовской посетили Государственный музей обороны Москвы
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Ученики школы №2098 на Базовской посетили Государственный музей обороны Москвы 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В преддверии Дня Победы учащиеся 2"Б», 2"И», 6"Б» классов школы № 2098 на Базовской посетили Государственный музей обороны Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ребята узнали о Московской битве — самой крупной битве Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Воссозданная с помощью подлинных предметов экспозиция музея помогла понять, что остановило у стен Москвы лучшие силы самой мощной в то время армии. Ребята познакомились со страницами полной драматизма истории России: народное ополчение, противовоздушная оборона Москвы, быт москвичей в 1941–1942 году», — отмечается на сайте.
Напомним, школа № 2098 находится по адресу Базовская улица, 15 корп. 13. (ео)
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