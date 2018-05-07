Советское образование — бесплатное и не совсем

10 мая 1956 года в Советском Союзе постановлением правительства было окончательно отменено платное образование в старших классах средних школ и вузах.

До 1956 года обучение в столичных школах старшеклассникам обходилось в 200 рублей в год, за институтское же образование в год приходилось платить целых 400 рублей. Цена не слишком большая, учитывая, что средняя ежемесячная заработная плата москвичей колебалась от 400 до 900 рублей.

История этого вопроса уводит нас в далекие послереволюционные годы, понятно, не самые благополучные и далеко не безбедные. Обнищание, а нередко и полное отсутствие материальной базы, разброд в учебной программе, тяжелое социальное положение учителей, — все это вынудило молодое советское государство прибегнуть к помощи имущих, обеспеченных родителей. Кто деньгами, а кто даже продуктами помогал. Тогда Народный комиссариат просвещения объявил плату за образование временной мерой как вспоможение на период, пока учреждения просвещения не окрепнут. Но незаметно период этот затянулся почти на 40 лет. И что интересно, сугубо экономические причины, изначально оправдывавшие платное образование, постепенно отошли на последний план.

Вспомним 1940-й год, когда платное образование было введено в Советском Союзе повсеместно. Одновременно был опубликован и Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». В тревожную годину, когда внешний враг активно набирал силу и грозил прямыми военными действиями, Стране Советов срочно понадобились квалифицированные рабочие: металлурги и металлисты, химики и нефтяники, связисты и железнодорожники. В кратчайшие сроки сотни новых ремесленных училищ и школ фабрично-заводского шестимесячного обучения гостеприимно и бесплатно распахнули свои двери. Рабочий класс рос как на дрожжах.

Сегодня об остром дефиците рабочих кадров, высококвалифицированных, необходимых для современных производств, напичканных инновационными технологиями, уже говорят на всех уровнях власти. Не далее как в начале года наш президент Владимир Владимирович Путин назвал эту проблему катастрофической. Но всероссийская кузница кадров — система отечественного образования (и среднего, и высшего) — продолжает бесперебойно пополнять ряды экономистов-юристов в разрез с реальными насущными требованиями. Вместе с тем, в последнее время активно внедряется практика дальнейшего переучивания этих широкого профиля специалистов непосредственными работодателями. А без переучивания и без блата многие выпускники экономических и юридических вузов томятся в ожидании освобождения лучших мест под солнцем.

Разговор с обычной учительницей средней школы поверг меня и вовсе в грустные раздумья. С одной стороны, по ее мнению, введение платного образования в старших классах добавило бы мотивации ученикам и, прежде всего, родителям этих учеников. За ощутимо потраченные деньги хочется и результат получать ощутимый. Как на платных кружках и секциях. От бесплатных кружков и достижений особых не ждут. С другой стороны, в своей многолетней практике эта учительница уже сталкивалась с представителями золотой молодежи, которым даже платное образование на пользу не шло. Но думается, процент такой золотой молодежи все-таки корректируется в сторону уменьшения наряду с растущими требованиями рекрутеров. Поэтому и вопрос о возобновлении платного образования, хотя бы частичного, звучит все более актуально.

— Как же они мешают слушать учителя, — неоднократно жаловалась на своих расшумевшихся на уроке одноклассников моя дочь.

И учителям тяжело, и не всем ученикам полезно. Как же хотелось бы вернуть нашему образованию былую ценность и адресность.