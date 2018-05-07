Ученик из Щербинки стал победителем конкурса «Юные техники и изобретатели»

Фото: Школа №2117

Ученик 2 класса образовательного комплекса «Школа №2117» Артем Губанов стал победителем Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Об этом сообщили 3 мая на официальном сайте учреждения.

Артем Губанов занял первое место в проекте «Юные техники и изобретатели». В прошлом году он уже становился лауреатом со своей работой «Лодочка плывет». В этот раз школьник подготовил экологическую модель «Сортировочная станция».

Конкурсное мероприятие проводится Городским методическим центром и содействует более непосредственной интеграции науки и производства в образовательный процесс. Его участники демонстрируют свои достижения в различных областях технического творчества.