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Ученик из Щербинки стал победителем конкурса «Юные техники и изобретатели»
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Ученик из Щербинки стал победителем конкурса «Юные техники и изобретатели» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2117
Ученик 2 класса образовательного комплекса «Школа №2117» Артем Губанов стал победителем Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Об этом сообщили 3 мая на официальном сайте учреждения.
Артем Губанов занял первое место в проекте «Юные техники и изобретатели». В прошлом году он уже становился лауреатом со своей работой «Лодочка плывет». В этот раз школьник подготовил экологическую модель «Сортировочная станция».
Конкурсное мероприятие проводится Городским методическим центром и содействует более непосредственной интеграции науки и производства в образовательный процесс. Его участники демонстрируют свои достижения в различных областях технического творчества.
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