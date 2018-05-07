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Психологи помогут абитуриентам справиться со стрессом
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Психологи помогут абитуриентам справиться со стрессом 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: сайт мэра и Правительства Москвы
Открытые лекции, консультации, мастер-классы и тренинги, посвященные Единому государственному экзамену, пройдут на базе столичных школ в рамках проекта «Субботы московского школьника». Такая возможность у будущих студентов появилась уже 5 мая.
Как сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы, консультации для учащихся 9, 10 и 11-х классов организуют учреждения Департамента образования Москвы.
Школьники смогут проконсультироваться по общеобразовательным предметам, получить советы психолога и узнать, как правильно настраивать себя перед экзаменом. Представители конфликтной комиссии дадут рекомендации и разъяснения по правилам подачи апелляции, а учащиеся потренируются в заполнении экзаменационных бланков.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте.
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