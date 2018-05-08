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В школе № 1883 прошли уроки мужества «Поклонимся великим тем годам»
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В школе № 1883 прошли уроки мужества «Поклонимся великим тем годам» 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1883 в преддверии Дня Победы состоялись «Уроки мужества». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
В рамках программы уроки мужества «Поклонимся великим тем годам», ребята посетили школьный кинозал «Победа», где демонстрировался короткометражный фильм о детях — героях Великой Отечественной Войны.
Акция «Книга Памяти» школы № 1883, легкоатлетическая эстафета, день военной песни. Все это и другие мероприятия дают возможность понять и почувствовать, что этот самый светлый, дорогой и любимый праздник. Это праздник для всех нас, его ценность не может уменьшиться, сколько бы ни минуло лет, потому что та война коснулась каждой семьи.
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