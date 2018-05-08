В школе № 1883 прошли уроки мужества «Поклонимся великим тем годам»

В школе № 1883 в преддверии Дня Победы состоялись «Уроки мужества». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В рамках программы уроки мужества «Поклонимся великим тем годам», ребята посетили школьный кинозал «Победа», где демонстрировался короткометражный фильм о детях — героях Великой Отечественной Войны.

Акция «Книга Памяти» школы № 1883, легкоатлетическая эстафета, день военной песни. Все это и другие мероприятия дают возможность понять и почувствовать, что этот самый светлый, дорогой и любимый праздник. Это праздник для всех нас, его ценность не может уменьшиться, сколько бы ни минуло лет, потому что та война коснулась каждой семьи.