Вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia прошел на Дону

Вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia прошел в Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону.

Как сообщает информационная служба университета, участниками чемпионата стали студенты опорного вуза, ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Белгородского аграрного университета им. Горина и Ставропольского аграрного университета.

Конкурсанты состязались в четырех компетенциях: «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Туризм» и «Ветеринария».

Представители Ростовской области победили в трех из четырех заявленных компетенций: «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Туризм».

В компетенции «Ветеринария» победу одержал студент Ставропольского аграрного университета.

Победители соревнований получили возможность представлять свой университет в финале межвузовского чемпионата WorldSkills.