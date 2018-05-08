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Вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia прошел на Дону
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Вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia прошел на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia прошел в Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону.
Как сообщает информационная служба университета, участниками чемпионата стали студенты опорного вуза, ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Белгородского аграрного университета им. Горина и Ставропольского аграрного университета.
Конкурсанты состязались в четырех компетенциях: «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Туризм» и «Ветеринария».
Представители Ростовской области победили в трех из четырех заявленных компетенций: «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Туризм».
В компетенции «Ветеринария» победу одержал студент Ставропольского аграрного университета.
Победители соревнований получили возможность представлять свой университет в финале межвузовского чемпионата WorldSkills.
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