На профессиональном чемпионате в Соколиной горе студенты проверили свои силы в 12 компетенциях

В Московском политехническом университете студенты смогли проверить свои силы в проверочных задачах по двенадцати компетенциям, в числе которых «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз», «Рекрутинг» и «Интернет-маркетинг» были представлены впервые.

Казани, Самары и В МПУ состоялся открытый вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. Участие в нем приняли студенты из Москвы Ульяновска , а также других городов нашей страны. В числе отличившихся воспитанников вуза — Данила Родичкин, который уверенно справился с созданием приложения. Участники соревнований тренировались разрабатывать системы для бронирования аудиторий студентами, создавать браузерную игру и во многих других практических задачах.

— Будущие профессии почти наверняка будут строиться на умениях, связанных с охраной личных и коммерческих электронных данных, — считает Иван Чикунов, главный эксперт компетенции «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз».

Победители состязаний WorldSkills смогут претендовать на участие в национальном чемпионате.

Фото: предоставлено пресс-службой МПУ.