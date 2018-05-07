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На профессиональном чемпионате в Соколиной горе студенты проверили свои силы в 12 компетенциях
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На профессиональном чемпионате в Соколиной горе студенты проверили свои силы в 12 компетенциях 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В Московском политехническом университете студенты смогли проверить свои силы в проверочных задачах по двенадцати компетенциям, в числе которых «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз», «Рекрутинг» и «Интернет-маркетинг» были представлены впервые.
В МПУ состоялся открытый вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. Участие в нем приняли студенты из Москвы и Казани, Самары и Ульяновска, а также других городов нашей страны. В числе отличившихся воспитанников вуза — Данила Родичкин, который уверенно справился с созданием приложения. Участники соревнований тренировались разрабатывать системы для бронирования аудиторий студентами, создавать браузерную игру и во многих других практических задачах.
— Будущие профессии почти наверняка будут строиться на умениях, связанных с охраной личных и коммерческих электронных данных, — считает Иван Чикунов, главный эксперт компетенции «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз».
Победители состязаний WorldSkills смогут претендовать на участие в национальном чемпионате.
Фото: предоставлено пресс-службой МПУ.
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