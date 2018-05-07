В Молжаниновском посадили цветы

На территории дошкольного отделения «Школы Перспектива» на минувшей неделе высадили петунии, бархатцы и вербены. Мероприятие провели в рамках акции «Украсим цветами детский сад».

— Педагоги и малыши с родителями охотно приняли активное участие в этом благом деле и все вместе создавали ландшафтный дизайн клумб дошкольных участков, — отметила методист по дошкольному образованию Ольга Багаутдинова. — Было здорово. Большое спасибо всем, кто принял участие в посадках. Теперь наш садик будет в цветах.

Посадки цветов прошли 4 мая. (то)