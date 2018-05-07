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В Молжаниновском посадили цветы
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В Молжаниновском посадили цветы 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На территории дошкольного отделения «Школы Перспектива» на минувшей неделе высадили петунии, бархатцы и вербены. Мероприятие провели в рамках акции «Украсим цветами детский сад».
— Педагоги и малыши с родителями охотно приняли активное участие в этом благом деле и все вместе создавали ландшафтный дизайн клумб дошкольных участков, — отметила методист по дошкольному образованию Ольга Багаутдинова. — Было здорово. Большое спасибо всем, кто принял участие в посадках. Теперь наш садик будет в цветах.
Посадки цветов прошли 4 мая. (то)
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