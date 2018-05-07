Убойный физрук: учитель кадетской школы «воспитывал» детей скакалкой и шомполом

Самарская прокуратура требует лишить экс-учителя кадетской школы права заниматься преподавательской деятельностью. Во время уроков физкультуры офицер-воспитатель периодически избивал своих учеников. Подробности — в материале 63.ru.

— В сентябре прошлого года мой ребенок пошёл в 4-й класс кадетской школы. Я заметила, что в новом учебном году сын неохотно ходит на уроки физкультуры и НВП (начальной военной подготовки — Прим.ред.). Мы учились здесь с подготовительного класса, и раньше таких проблем не возникало, — рассказала мама одного из учеников Светлана.

Встревоженная неожиданными переменами женщина попыталась выяснить у сына, в чём причина его нежелания заниматься физкультурой.

— На вопрос «Почему ты не хочешь идти на урок?» сын ответил, что учитель их обзывает «по-всякому». Я уточнила, как именно, но ребенок уперся, мол, мам, я лучше промолчу, а то мне хуже будет, — рассказала Светлана.

Сын Светланы никогда не жаловался на учебу

Через несколько дней после первого инцидента, 7 октября, четвероклассник пришёл из школы весь в слезах.

— По его словам, учитель бил детей по голове за то, что у них нет погон — мы их заказали, но они не успели дойти. Я спросила, ударили ли лично его, но он опять промолчал, — рассказала мама пострадавшего мальчика.

А спустя пару дней, 12 октября, Светлане пришлось лично забирать сына из школы — мальчику стало плохо.

— Его рвало, он жаловался, что у него кружится голова. Мне так и не удалось ничего выяснить у сына в тот день. Ребенок просто замкнулся, — поделилась своими переживаниями Светлана.

Вечером, зайдя в ванную к ребёнку, женщина увидела на спине и ногах сына кровоподтеки. На коленке у десятилетнего мальчика красовалась уродливая гематома.

— Спустя время сын рассказал, что учитель физкультуры и НВП бьёт его и одноклассников во время уроков. В день, когда я забрала сына из школы, педагог несколько раз хлестнул моего ребенка скакалкой за то, что он не так выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды ударил костяшками пальцев по лбу. При этом ребенок каждый раз ударялся затылком об стену, — рассказала женщина.

Детям могло достаться на уроке физкультуры за отсутствие формы

Светлана расспросила других родителей в общем чате в Viber, не жаловались ли им дети на способы воспитания офицера-физрука. После беседы с детьми выяснилось, что пришедший работать в школу полтора года назад учитель постоянно обзывал ребят. Также мужчина, по словам родителей, не чурался физических методов воспитания — бил детей скакалкой за ошибки при выполнении заданий, некоторых ребят ударял сумкой с теннисными мячами, а кого-то на НВП — и шомполом от автомата.

— Детям доставалось от педагога за то, что они одеты не по форме. Если его не устраивала стрижка ребенка, он мог поднять ученика за волосы, — рассказала мама пострадавшего мальчика.

В итоге Светлана и родители еще троих потерпевших направили жалобы в правоохранительные органы и департамент образования.

— После этого директор школы порекомендовал мне пойти на мировую с преподавателем. Я отказалась, а на следующей день моего ребенка зажали в гаражах старшеклассники, — рассказала Светлана.

Мама пострадавшего мальчика начала переживать, что его затравят в школе

Ученики угрожали десятилетнему кадету и требовали, чтобы его мама перестала жаловаться на преподавателя физкультуры.

— Я сама лично это увидела, когда приехала забирать сына. Мне пришлось перевести ребенка в другую школу. Честно, испугалась, что мальчишку затравят, — рассказала Светлана.

Проверка прокуратуры подтвердила информацию, изложенную в родительских жалобах.

— Офицер, работая в должности учителя физической культуры, жестоко обращался с учениками. Мужчина бил детей кулаками и сумкой с баскетбольными мячами. В частности, во время урока НВП, 12 октября, педагог ударил ученика четвертого класса скакалкой по правой ноге и несколько раз костяшками пальцев по голове, — пояснили в областной прокуратуре.

В октябре прошлого года к выяснению обстоятельств подключились сотрудники департамента образования. В кадетской школе провели проверку.

— По ее результатам учитель физкультуры получил выговор. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований законодательства об обеспечении безопасных условий обучения. На следующий день учителя, избивавшего детей, уволили по собственному желанию, — пояснили в региональной прокуратуре.

Дело в суде рассмотрели в марте этого года

В начале февраля уже бывший преподаватель предстал перед судом. Его обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. По делу проходили четверо пострадавших. В судебном заседании преподаватель признал свою вину в предъявленном обвинении частично.

В конце марта служители Фемиды вынесли приговор в отношении экс-учителя. Его признали виновным в совершении четырех преступлениях, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. — Прим.ред.). Мужчину осудили условно. Суд назначил ему исправительные работы на год с удержанием 5% от заработка в доход государства. Экс-преподавателю также установили испытательный срок на двенадцать месяцев.

Но областная прокуратура осталась недовольна таким исходом дела.

— Из-за того, что суд не запретил осужденному педагогу заниматься преподавательской деятельностью, мы решили оспорить приговор. Исполняющий обязанности прокурора Советского района уже внес апелляционное представление, — пояснили свою позицию в надзорном ведомстве.