В Рязанском районе пройдет форум для юных программистов

Форум для юных программистов — учеников четвертых классов — пройдет 10 мая в школе №777, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова

— Дети узнают о среде визуального программирования Scratch и создадут свою игру с любимыми героями. Специально готовиться к участию не нужно — научим всех, кому интересно. Каждый участник получит сертификат и подарок, — добавила Мария Смирнова.

Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке http://lk.snt.mos.ru/events/1498.

Адрес: улица Маевок, 4. (мю)