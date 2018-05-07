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В Рязанском районе пройдет форум для юных программистов
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В Рязанском районе пройдет форум для юных программистов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Форум для юных программистов — учеников четвертых классов — пройдет 10 мая в школе №777, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
— Дети узнают о среде визуального программирования Scratch и создадут свою игру с любимыми героями. Специально готовиться к участию не нужно — научим всех, кому интересно. Каждый участник получит сертификат и подарок, — добавила Мария Смирнова.
Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке http://lk.snt.mos.ru/events/1498.
Адрес: улица Маевок, 4. (мю)
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