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Митинг памяти провели на Прянишникова
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Митинг памяти провели на Прянишникова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели возле Высшей школы печати и медиаиндустрии на улице Прянишникова. В нем приняли участие студенты, преподаватели и ветераны. Об этом сообщили в администрации вуза.
— Торжественный митинг памяти с возложением цветов к мемориалу состоялся на Аллее Славы. После этого в актовом зале студенты дали праздничный концерт. Были исполнены песни военных лет, а также любимые всеми композиции из кинофильмов, — поделился представитель администрации.
Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, д. 2. (мю)
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