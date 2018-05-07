Митинг памяти провели на Прянишникова

Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели возле Высшей школы печати и медиаиндустрии на улице Прянишникова. В нем приняли участие студенты, преподаватели и ветераны. Об этом сообщили в администрации вуза.

— Торжественный митинг памяти с возложением цветов к мемориалу состоялся на Аллее Славы. После этого в актовом зале студенты дали праздничный концерт. Были исполнены песни военных лет, а также любимые всеми композиции из кинофильмов, — поделился представитель администрации.

Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, д. 2. (мю)