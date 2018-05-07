Ученики столичных школ поучаствовали в бесплатных консультациях по Единому Государственному экзамену 

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Ученики школ Москвы посетили бесплатные консультации по Единому Государственному экзамену 5 мая.
На них ребята узнали о том, как справиться со стрессом в период сдачи различных дисциплин, об основных критериях при выставлении оценки аттестационных работ и получили рекомендации по подаче апелляции.
Помимо этого, ученики смогли задать интересующие их вопросы по общеобразовательным предметам и потренироваться в заполнении экзаменационных бланков.
Ребята из 10-ых классов посетили консультации по математике для подготовки Государственной итоговой аттестации (ГИА-11). Им рассказали о подготовке к базовому и профильному вариантам сдачи экзамена. Помимо этого, они узнали о тонкостях организации устной части экзаменов по иностранным языкам, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.