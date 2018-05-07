Ученики столичных школ поучаствовали в бесплатных консультациях по Единому Государственному экзамену

Ученики школ Москвы посетили бесплатные консультации по Единому Государственному экзамену 5 мая.

На них ребята узнали о том, как справиться со стрессом в период сдачи различных дисциплин, об основных критериях при выставлении оценки аттестационных работ и получили рекомендации по подаче апелляции.

Помимо этого, ученики смогли задать интересующие их вопросы по общеобразовательным предметам и потренироваться в заполнении экзаменационных бланков.