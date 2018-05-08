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Преображенская школа присоединилась к образовательному проекту «Яндекс. Лицей»
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Преображенская школа присоединилась к образовательному проекту «Яндекс. Лицей» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Ребята из школы №1080 «Экополис» будут изучать программирование.
Со следующего учебного года ученики 8-х классов, увлеченные программированием, смогут изучать этот предмет углубленно в рамках основного образования. Эту возможность предоставит образовательный проект «Яндекс. Лицей» — и эти занятия будут совершенно бесплатные.
Учебное заведение уже объявило о наборе начинающих программистов в этот специализированный класс. Как отмечает Почетный работник общего образования РФ, преподаватель информатики школы №1080 Елена Киселева, которая будет курировать новое направление, по программе ребята смогут углубленно изучать математику и информационные технологии — и теория будет обязательно подкрепляться практическими занятиями. Ребят ждут четыре дополнительных занятия в неделю, а еще будут домашние задания. Ленивых учеников обещают отчислять.
Учебную программу разработали в Школе анализа данных Яндекса, там же проходят специальное обучение и будущие преподаватели.
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