Преображенская школа присоединилась к образовательному проекту «Яндекс. Лицей»

Ребята из школы №1080 «Экополис» будут изучать программирование.

Со следующего учебного года ученики 8-х классов, увлеченные программированием, смогут изучать этот предмет углубленно в рамках основного образования. Эту возможность предоставит образовательный проект « Яндекс . Лицей» — и эти занятия будут совершенно бесплатные.

Учебное заведение уже объявило о наборе начинающих программистов в этот специализированный класс. Как отмечает Почетный работник общего образования РФ , преподаватель информатики школы №1080 Елена Киселева , которая будет курировать новое направление, по программе ребята смогут углубленно изучать математику и информационные технологии — и теория будет обязательно подкрепляться практическими занятиями. Ребят ждут четыре дополнительных занятия в неделю, а еще будут домашние задания. Ленивых учеников обещают отчислять.

Учебную программу разработали в Школе анализа данных Яндекса, там же проходят специальное обучение и будущие преподаватели.