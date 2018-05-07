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Ограждение вокруг старого здания школы № 1 Вологды установят осенью
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Ограждение вокруг старого здания школы № 1 Вологды установят осенью 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Здание на Зосимовской, 1, оградят, на крыше установят снегозадержатели. Профинансируют работы из городского бюджета — необходимые средства уже предусмотрены. О решении обезопасить объект, нуждающийся в капитальном ремонте, заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов сегодня на пресс-конференции.
Сумма расходов составит порядка 1,9 миллиона рублей, из них почти половину направят на установку ограждения, затраты на приобретение и монтаж снегозадержателей составят чуть больше 600 тысяч рублей. Также здание закроют баннером.
«Эти работы выполним осенью. Наша главная задача сейчас — до капитального ремонта сделать здание школы безопасным. И очень важно сохранить этот объект культурного наследия — проект важный, но дорогостоящий для города. Поэтому будем пытаться войти в одну из федеральных целевых программ — Минобразования или Минкульта», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, вопрос ремонта школы обсуждали в конце апреля на встрече, которая состоялась по инициативе выпускников и коллектива образовательного учреждения. Здание долгое время не эксплуатируется, нуждается в консервации.
Проект капремонта школы подготовят в следующем году, на это необходимо выделить порядка 2 млн рублей, еще чуть больше 450 тысяч рублей будет стоить экспертиза. Стоимость реставрационных работ оценивается в сумму около 600 млн рублей, точная сумма будет известна после госэкспертизы проекта.
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