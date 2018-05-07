В проекте «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» приняло участие 200 студентов

Шесть лекций по различным блокам программы «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» от ведущих экспертов и специалистов было проведено для студентов Губкинского университета.

Лекция Игоря Ашманова по актуальным вопросам цифровой безопасности в современном мире завершила весенний цикл образовательного проекта.

В контексте дополнительного профессионального образования бакалавров, специалистов, магистрантов ребята узнали о защите интеллектуальной собственности, соблюдении отличной деловой репутации от патентного поверенного РФ , адвоката, главы юридической компании «Усков и партнеры» Вадима Ускова