Пермский фермер организовал в школе игру-тренировку по спасению от пожара

Фермер из села Филатово Ильинского района Григорий Елохин решил организовать в местной школе игру-тренировку по действиям детей и взрослых при возникновении пожара. На эту идею его натолкнула 14-летняя дочь после трагедии в Кемерово . Григория поддержали местные жители, родители учеников, директор школы, глава поселения, пожарные.

«По легенде во время учебного процесса в здании школы возникает пожар и сильное задымление. Классы под руководством учителей и дежурных организованно, по стеночке, выходят из школы. Старшие ученики и учителя подбирают по дороге «потерявших сознание». На улице нуждающимся оказывается первая помощь», — рассказал фермер корреспонденту «АиФ-Прикамье».

При подготовке к игре из учеников старших классов сформировались две команды добровольцев. Одну преподаватель медицины катастроф взялся обучать основам первой помощи. Другую представитель огнеборцев ознакомил с действиями в составе пожарного расчёта с привлечением пожарной техники. По сценарию школьная пожарная дружина должна провести эвакуацию и заодно во дворе школы организовать пожарную эстафету.

На основе этой игры Григорий с единомышленниками решили сделать видеоролик, содержащий алгоритм действий детей и взрослых во время пожара. Его в качестве учебного пособия раздадут соседним школам.