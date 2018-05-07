Четвероклассница из Бибирева стала призером городского конкурса «Мастерская сказки»

Ученица 4 «Б» класса школы № 1412 Софья Селина стала призером городского конкурса «Мастерская сказки». Он проходил в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство», сообщили в администрации учебного учреждения.

— Софья вместе с руководителем Еленой Коровиной подготовила для конкурса работу «Терем-теремок — социальный проект», — рассказали в администрации школы. — Конкурс способствует развитию научно-технического творчества посредством интерактивного воплощения сказки, сказочного образа, сюжета.