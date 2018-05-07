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Четвероклассница из Бибирева стала призером городского конкурса «Мастерская сказки»
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Четвероклассница из Бибирева стала призером городского конкурса «Мастерская сказки» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученица 4 «Б» класса школы № 1412 Софья Селина стала призером городского конкурса «Мастерская сказки». Он проходил в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство», сообщили в администрации учебного учреждения.
— Софья вместе с руководителем Еленой Коровиной подготовила для конкурса работу «Терем-теремок — социальный проект», — рассказали в администрации школы. — Конкурс способствует развитию научно-технического творчества посредством интерактивного воплощения сказки, сказочного образа, сюжета.
Отметим, что целями конкурса являются развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества, а также изучение и сохранение народных ремёсел через приобщение к былинам и сказкам народов России. (ео)
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