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В детской музыкальной школе Хорошево-Мневников провели концерт для ветеранов войны
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В детской музыкальной школе Хорошево-Мневников провели концерт для ветеранов войны 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В детской музыкальной школе имени В. В. Андреева Хорошево-Мневников прошел концерт «Диалог поколений», посвященный Дню Победы.
— Учащиеся и преподаватели музыкальной школы поздравили ветеранов с праздником Великой Победы. Приветственное слово прозвучало от руководителя школы. Также ветеранов поздравили представители управы района Хорошево-Мневники, городской клинической больницы № 67 и участники мотоклуба «Ночные волки», — рассказали в пресс-службе музыкальной школы.
В концерте прозвучали классические произведения и песни военных лет. После окончания концерта ветеранам были вручены памятные подарки. (ео)
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