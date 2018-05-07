В детской музыкальной школе Хорошево-Мневников провели концерт для ветеранов войны

В детской музыкальной школе имени В. В. Андреева Хорошево-Мневников прошел концерт «Диалог поколений», посвященный Дню Победы.

— Учащиеся и преподаватели музыкальной школы поздравили ветеранов с праздником Великой Победы. Приветственное слово прозвучало от руководителя школы. Также ветеранов поздравили представители управы района Хорошево-Мневники, городской клинической больницы № 67 и участники мотоклуба «Ночные волки» , — рассказали в пресс-службе музыкальной школы.

В концерте прозвучали классические произведения и песни военных лет. После окончания концерта ветеранам были вручены памятные подарки. (ео)