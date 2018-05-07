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Институт гуманитарного образования и информационных технологий проведет День открытых дверей
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Институт гуманитарного образования и информационных технологий проведет День открытых дверей 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
День открытых дверей пройдет в вузе 14 мая. Праздничные мероприятия посетят школьники района Измайлово и других районов столицы.
Во время открытого мероприятия московские школьники, а также их родители смогут увидеть образовательное пространство ИГУМО и МКИК (Международный колледж искусств коммуникаций).
Юноши и девушки пообщаются также с деканами и преподавателями, узнают условия поступления; получат советы по прохождению вступительных испытаний.
По мнению организаторов, только прочувствовав атмосферу вуза, школьник сможет принять окончательное решение в пользу ИГУМО.
Начало Дня открытых дверей в 19 часов.
Вход свободный.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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