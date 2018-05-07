Институт гуманитарного образования и информационных технологий проведет День открытых дверей

День открытых дверей пройдет в вузе 14 мая. Праздничные мероприятия посетят школьники района Измайлово и других районов столицы.

Во время открытого мероприятия московские школьники, а также их родители смогут увидеть образовательное пространство ИГУМО и МКИК (Международный колледж искусств коммуникаций).

Юноши и девушки пообщаются также с деканами и преподавателями, узнают условия поступления; получат советы по прохождению вступительных испытаний.

По мнению организаторов, только прочувствовав атмосферу вуза, школьник сможет принять окончательное решение в пользу ИГУМО.

Начало Дня открытых дверей в 19 часов.

Вход свободный.

Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.