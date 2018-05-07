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Богородские школьники представили макет школы будущего
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Богородские школьники представили макет школы будущего 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На городском конкурсе мультимедийных проектов «Школа будущего» успешно выступили учащиеся школы №386.
Девятиклассники школы №386 Никита Гаврилов и Мария Голубева под руководством своего классного руководителя Натальи Макаровой в последних числах апреля защищали честь школы и района Богородское на городском конкурсе мультимедийных проектов «Школа будущего».
Конкурс состоялся в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство».
Представили конкурсанты дизайн-проект, созданный своими руками объемный макет школы, который воплотил в себе представления ребят о школьном здании будущего.
В результате богородские школьники стали призерами конкурса. А учителя и одноклассники пожелали им дальнейшего совершенствования не только себя, но и окружающего мира, креативного мышления, стремления к познанию и новых достойных побед.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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