Богородские школьники представили макет школы будущего

На городском конкурсе мультимедийных проектов «Школа будущего» успешно выступили учащиеся школы №386.

Конкурс состоялся в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство».

Представили конкурсанты дизайн-проект, созданный своими руками объемный макет школы, который воплотил в себе представления ребят о школьном здании будущего.

В результате богородские школьники стали призерами конкурса. А учителя и одноклассники пожелали им дальнейшего совершенствования не только себя, но и окружающего мира, креативного мышления, стремления к познанию и новых достойных побед.