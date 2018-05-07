Выборы ректора прошли в Университете геодезии и картографии

Победила Надежда Камынина — кандидат технических наук, доцент.

— В выборах активно участвовали и сотрудники университета, и студенты. Проголосовать пришло около 90 процентов всех «обитателей» учебного заведения, — рассказала Елена Шварева , руководитель медиацентра учреждения. — Я считаю, что Надежда Камынина будет хорошим ректором. Она уже была исполняющей обязанности и некоторое время руководила университетом. Кроме того, за нее проголосовало большинство, — добавила Елена Шварева.

Отметим, что за пост ректора боролся также заведующий кафедрой географии, доктор географических наук, доцент Виталий Братков.