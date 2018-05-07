Лучшие проекты правовой помощи получат по 300 тысяч рублей

Так, в Рязани уже много лет при активном участии Рязанского областного суда и регионального отделения АЮР школьников знакомят с работой судебной системы. Например, проводятся фестивали игровых судов. А еще школьники посещают реальные судебные процессы в судах всех уровней.

Судебный департамент при Верховном суде России изучил опыт рязанских судей и рекомендовал его к распространению во всех регионах России. Когда АЮР в первый раз проводила конкурс грантов, то одним из победителей стал как раз рязанский проект.

"Мы учим ребят пониманию, что за все поступки нужно нести ответственность, — рассказал инициатор проекта, председатель Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель Рязанского областного суда в отставке Анатолий Музюкин. — Этот проект также создает положительный имидж сотрудников правоохранительных органов и судов".

Сейчас конкурс проводится второй раз. В этом году грантовый фонд конкурса был увеличен с 1,5 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Три лучших региональных отделения Ассоциации получат по 300 тысяч рублей. Еще 10 проектов удостоятся грантов в размере 150 тысяч рублей каждый.

Для участия в конкурсе региональным отделениям необходимо до 15 августа представить в аппарат Ассоциации на адрес электронной почты pravo@alrf.ru паспорт проекта регионального отделения. Итоги конкурса будут подведены на заседании правления Ассоциации в конце года.

"Критериями оценки проектов являются: грамотно составленный паспорт проекта; четкость, логичность определения и представления этапов работы для реализации проекта; актуальность, практическая значимость проекта; ожидаемые количественные и качественные итоги реализации проекта; наглядный фотоотчет", поясняют в Ассоциации.

Лучшие проекты правовой помощи получат по 300 тысяч рублей. В целом число грантов выросло

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев особо отметил, что АЮР — это единственная федеральная общественная организация, которая объединяет юристов всех специализаций. На какой еще площадке могут вместе сотрудничать судьи, прокуроры, представители государственных ведомств, адвокаты, корпоративные юристы, ученые-правоведы и многие другие?

Гранты помогут в том числе открыть новые пункты бесплатной правовой помощи гражданам — это одно из важных направлений работы Ассоциации. Также специальные проекты учат людей защищать свои права.

Еще одна важная задача, по словам Владимира Груздева, на площадке Ассоциации обсуждать инициативы и решения принципиально важных правовых проблем, которые есть в каждой отрасли.