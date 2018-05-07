В Грузии разработан законопроект о профессиональном образовании — премьер

Тбилиси , 7 мая / Синьхуа / — В Грузии разработан законопроект о профессиональном образовании, который приблизит местные стандарты к европейскому образовательному пространству. Об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня на презентации плана действий по реформе системы образования.

Премьер Грузии также сообщил, что важно создать в школах и, в целом, системе образования свободную от насилия, безопасную образовательную среду. По его словам, в этом направлении уже начали предпринимать конкретные шаги. —0—