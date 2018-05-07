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В Грузии разработан законопроект о профессиональном образовании — премьер
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В Грузии разработан законопроект о профессиональном образовании — премьер 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 7 мая /Синьхуа/ — В Грузии разработан законопроект о профессиональном образовании, который приблизит местные стандарты к европейскому образовательному пространству. Об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня на презентации плана действий по реформе системы образования.
Премьер Грузии также сообщил, что важно создать в школах и, в целом, системе образования свободную от насилия, безопасную образовательную среду. По его словам, в этом направлении уже начали предпринимать конкретные шаги. —0—
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