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Десятиклассники из Лианозова попрактиковались в уходе за тяжелобольными пациентами
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Десятиклассники из Лианозова попрактиковались в уходе за тяжелобольными пациентами 

Управа района Лианозово 39 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Ученики 10 «Г» класса школы №1416 Лианозовав химико-биологического профиля совместно с учителем биологии в рамках проекта «Медицинский класс в московской школе» посетили практический урок на тему «Уход за тяжелобольным пациентом». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«На уроке ребята самостоятельно провели все необходимые процедуры по уходу за лежачими больными, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)
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