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Трое учеников школы на Костромской — среди победителей городской метапредметной олимпиады
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Трое учеников школы на Костромской — среди победителей городской метапредметной олимпиады 

Управа Алтуфьевского района 43 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В пятницу, 4 мая, в зале славы музея Победы, который находится в школе №1370 Алтуфьевского района, состоялась торжественная церемония награждения победителей V Метапредметной олимпиады. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«В олимпиаде приняли участие более 16 тысяч обучающихся московских школ, но только 300 из них стали победителями. Поздравляем с заслуженной победой Кирилла Г., ученика 8 класса, ученицу 5 класса Марию А. и ученика 6 класса Айрата Х.», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)
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