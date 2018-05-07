Трое учеников школы на Костромской — среди победителей городской метапредметной олимпиады

В пятницу, 4 мая, в зале славы музея Победы, который находится в школе №1370 Алтуфьевского района, состоялась торжественная церемония награждения победителей V Метапредметной олимпиады. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«В олимпиаде приняли участие более 16 тысяч обучающихся московских школ, но только 300 из них стали победителями. Поздравляем с заслуженной победой Кирилла Г., ученика 8 класса, ученицу 5 класса Марию А. и ученика 6 класса Айрата Х.», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)