Эксперт рассказал, как следует реформировать систему образования в России

В понедельник Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Выступая в Большом Кремлевском дворце, он заявил, что приоритетными задачами государства на ближайшие шесть лет будут повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства. Президент пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

Болотов напомнил, что наиболее полный и основательный проект реформирования системы образования представил Центр стратегических разработок (ЦРС) совместно с Высшей школой экономики. В апреле был опубликован доклад, в котором утверждается, что для дальнейшего развития системы необходимо увеличить финансирование: оптимальный сценарий предполагает рост расходов до 4,8% ВВП. Эксперты предложили 12 проектов, которые предполагают конкретные решения по качественному улучшению детских садов, школ, а также системы профессионального, высшего и непрерывного образования.

С точки зрения Болотова, деятельность Минобрнауки в последние годы велась по принципу ручного управления: насколько обоснованы и необходимы были те или иные шаги, до конца не ясно. Это, например, касается таких предложений, как введение астрономии в школе, когда школьники и так загружены до предела, или проект укрупнения вузов. Кроме того, не были продуманы индикаторы, которые будут сигнализировать об успешности той или иной меры, считает Болотов.

"Необходимо отказаться от метода ручного управления и перейти к доказательной образовательной политике. В последние годы серьезные проекты появлялись без всякого анализа, не проводилось никаких исследований. Примеров много: от попыток введения новых предметов, изменения стандартов до слияния вузов. Притом что поручение президента было исследовать ситуацию в школе. Если это исследование и было, то результатов предъявлено не было", — рассказал Болотов.

Он отметил, что ЦСР и НИУ ВШЭ, в свою очередь, предлагают проектные ходы.

"Так, в «12 шагах» предлагаются индикаторы, по которым можно проверять, изменится что-то в системе или не изменится. И, конечно, в этом проекте есть финансово-экономическое обоснование. Тут большая проблема будет с выделением средств. Если на каждое из этих направлений выделят очень мало денег, то результат мы, конечно же, не получим. Поэтому вполне возможно, что от каких-то проектов придется отказаться. Но тут уже готовить предложения будет новое Минобрнауки", — подчеркнул эксперт.