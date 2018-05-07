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В школе на Ставропольской прошел фестиваль проектов
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В школе на Ставропольской прошел фестиваль проектов 

Управа района Люблино 47 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Фестиваль проектов состоялся в школе №2121 имени Куркоткина, которая находится в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Фестиваль позволил ребятам рассказать об интересующих их проблемах, поделиться важной информацией, пополнить свои знания и получить удовольствие от общения со сверстниками. Все проекты оценивало компетентное и доброжелательное жюри. Участники фестиваля были награждены грамотами, — рассказал сотрудник школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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