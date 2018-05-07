В школе на Ставропольской прошел фестиваль проектов

Фестиваль проектов состоялся в школе №2121 имени Куркоткина, которая находится в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Фестиваль позволил ребятам рассказать об интересующих их проблемах, поделиться важной информацией, пополнить свои знания и получить удовольствие от общения со сверстниками. Все проекты оценивало компетентное и доброжелательное жюри. Участники фестиваля были награждены грамотами, — рассказал сотрудник школы.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)