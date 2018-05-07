Школьники из Текстильщиков приняли участие в акции «Москва поет песни Победы»

Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики, приняли участие в акции-флешмобе « Москва поет песни Победы». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята получили творческое задание: им предстояло выбрать и выучить песню военных лет или на военную тему, исполнить ее в преддверии Дня Победы, снять ролик об акции и выложить его на YouTube, — уточнил представитель школы.

Отметим, что целями акции являются формирование активной гражданской позиции школьников, становление новых форм проявления патриотического сознания и гражданской инициативы. (мю)