Исторический праздник прошел в одной из школы Коптева

В школе № 1576 Коптева прошел заключительный этап «Праздника эпохи XVII — XVIII веков», а также награждение победителей конкурса «Знаток эпохи».

— Заключительную часть праздника подготовили ученики седьмого класса. Зрители вновь отправились в путешествие по этому интересному временному периоду, стали очевидцами различных исторических событий, достижений науки и культуры, — прокомментировали в администрации образовательного учреждения.

После мероприятия призеры и победители конкурса «Знаток эпохи» получили грамоты, а представители команд из всех корпусов школы выбрали темы проектов для дальнейшей защиты. (жм)