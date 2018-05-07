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Исторический праздник прошел в одной из школы Коптева
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Исторический праздник прошел в одной из школы Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе № 1576 Коптева прошел заключительный этап «Праздника эпохи XVII — XVIII веков», а также награждение победителей конкурса «Знаток эпохи».
— Заключительную часть праздника подготовили ученики седьмого класса. Зрители вновь отправились в путешествие по этому интересному временному периоду, стали очевидцами различных исторических событий, достижений науки и культуры, — прокомментировали в администрации образовательного учреждения.
После мероприятия призеры и победители конкурса «Знаток эпохи» получили грамоты, а представители команд из всех корпусов школы выбрали темы проектов для дальнейшей защиты. (жм)
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