Образовательный комплекс откроется в 2018 году в новой Москве

В поселении Сосенское в Новомосковском округе Москвы завершается строительство образовательного комплекса в составе школы на 1,1 тысячи мест и детского сада на 150 мест, ввод в эксплуатацию школы запланирован на конец этого года, а детсада — на август, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объекты расположены вблизи деревни Столбово в поселении Сосенское на соседних площадках. Их возводят за счет средств инвестора. Новый образовательный комплекс по своим характеристикам, архитектурному решению, материально-технической базе ничем не будет уступать аналогичным образовательным центрам, возводимым в границах старой Москвы.

«Современный образовательный комплекс возводится вблизи деревни Столбово в Новомосковском округе Москвы в новом жилом микрорайоне. Он будет включать школу на 1,1 тысячи учеников и детский сад на 150 малышей», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

По его словам, детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе, к началу учебного года, а школу — в конце 2018 — начале 2019 года.

«К проверкам школы и детского сада в районе деревни Столбово привлекаются специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил Антосенко.