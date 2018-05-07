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Образовательный комплекс откроется в 2018 году в новой Москве
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Образовательный комплекс откроется в 2018 году в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В поселении Сосенское в Новомосковском округе Москвы завершается строительство образовательного комплекса в составе школы на 1,1 тысячи мест и детского сада на 150 мест, ввод в эксплуатацию школы запланирован на конец этого года, а детсада — на август, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Объекты расположены вблизи деревни Столбово в поселении Сосенское на соседних площадках. Их возводят за счет средств инвестора. Новый образовательный комплекс по своим характеристикам, архитектурному решению, материально-технической базе ничем не будет уступать аналогичным образовательным центрам, возводимым в границах старой Москвы.
«Современный образовательный комплекс возводится вблизи деревни Столбово в Новомосковском округе Москвы в новом жилом микрорайоне. Он будет включать школу на 1,1 тысячи учеников и детский сад на 150 малышей», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе, к началу учебного года, а школу — в конце 2018 — начале 2019 года.
«К проверкам школы и детского сада в районе деревни Столбово привлекаются специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил Антосенко.
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