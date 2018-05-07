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Профессор Сорбонны прочтет в Воронеже лекцию о философии для детей
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Профессор Сорбонны прочтет в Воронеже лекцию о философии для детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
18 мая в Воронеже пройдет открытая лекция Жан-Поля Монгена — профессора Сорбонны, создателя серии книг «Платон и К°».
Эти книги, написанные широким кругом профессионалов в области гуманитарного знания и иллюстрированные современными художниками, доступно и интересно рассказывают о главных философах всех времен. А возраст их аудитории обозначен как «для читателей от 9 до 99 лет».
Во время своей лекции в Воронеже Жан-Поль Монген расскажет о том, как говорить с детьми о философии.
«Я думаю о распространении философии в школе и вне ее. Я не забыл, каким кошмаром школа была для меня. Я и представить не мог, что однажды моя деятельность будет с ней связана. И от этого сейчас я еще сильнее интересуюсь вопросами образования. Благодаря возможности читать наши книги моим собственным детям, я стал иначе излагать мысли!» — говорит ученый.
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