Минтруд рассказал, можно ли уволить сотрудника за подлог диплома

Компания приняла на должность менеджера по продажам сотрудника с высшим юридическим образованием. Однако выбор соискателя не оказался удачным: вскоре выяснилось, что его диплом — подделка.

Фирма написала обращение в Минтруд с вопросом, можно ли уволить работника за фальсификацию документа о высшем образовании и по какой статье ТК РФ

Специалисты ведомства сообщают, что все ограничения, предусмотренные для конкретной должности, в том числе связанные с компетенциями претендента на нее, прописаны в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.

При этом регламент специалистов и служащих, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 допускает трудоустройство специалиста без спецстажа и подготовки при наличии у него необходимых знаний.

В противовес этому сотрудники ведомства приводят постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, где к числу ключевых деловых качеств работника относится уровень его образования, а за работодателем закрепляется право на целесообразные кадровые решения, но под собственную ответственность.

ТК РФ предусматривает, что источником права в трудовых отношениях кроме прочих являются коллективные договора, соглашения и локальные нормативные акты.

Также Кодекс содержит перечень документов, которые должен представить претендент на должность для заключения трудового договора. Документ об образовании относится к их числу при поступлении на работу, требующую специальных знаний.

То есть в случае, когда вакантное место предполагает узкую специализацию соискателя, и это установлено требованиями к претенденту на должность, вскрывшийся после заключения трудового договора подлог диплома может служить основанием для его расторжения по п.11 ч.1 ст. 81 ТК РФ.

Тот же подход будет верным и в случае если вакансия не предусматривает специальной квалификации, но внутренними нормативными актами установлена необходимость высшего образования для специалиста.

Вместе с тем, судебная коллегия ВС РФ в Определении от 08.02.2013 № 26-КГ12-12 пришла к выводу, что если работа в спорной должности не требует профессионального образования, то и поддельный диплом не может стать причиной увольнения.

Таким образом, если во внутренних регламентах компании в числе обязательных документов для устройства на работу документ об окончании ВУЗа не был указан и сама должность профессиональных знаний не предусматривает, прекратить отношения с обманщиком в соответствии с п.11 ч.1 ст. 81 ТК РФ не получится.