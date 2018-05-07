Студенты Екатеринбурга с размахом празднуют День радио

Праздник начался с приведения в порядок памятника изобретателю радио Александру Попову . Затем мероприятия перенеслись уже в стены университета, где пройдут встречи выпускников и ветеранов, а студенты познакомятся с лучшими IT-компаниями региона. В День радио состоятся научно-популярные лекции, награждение победителей институтского хакатона. Вечером на сцене перед учебным корпусом выступят творческие коллективы ИРИТ-РтФ, а лучший, по мнению администрации, студент получит «золотую хвостовку» — возможность закрыть любой зачет или экзамен в ближайшую сессию на максимальный балл.

По традиции, в 20:30 радисты организованно отправятся к памятнику Попову, где состоится праздничный концерт.