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Студенты Екатеринбурга с размахом празднуют День радио
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Студенты Екатеринбурга с размахом празднуют День радио 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Праздник начался с приведения в порядок памятника изобретателю радио Александру Попову. Затем мероприятия перенеслись уже в стены университета, где пройдут встречи выпускников и ветеранов, а студенты познакомятся с лучшими IT-компаниями региона. В День радио состоятся научно-популярные лекции, награждение победителей институтского хакатона. Вечером на сцене перед учебным корпусом выступят творческие коллективы ИРИТ-РтФ, а лучший, по мнению администрации, студент получит «золотую хвостовку» — возможность закрыть любой зачет или экзамен в ближайшую сессию на максимальный балл.
По традиции, в 20:30 радисты организованно отправятся к памятнику Попову, где состоится праздничный концерт.
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