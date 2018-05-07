Музейный урок для первоклассников «Битва за Берлин» прошел в школе №1411

В школьном отделении № 1 школы № 1411 прошел музейный урок для первоклассников «Битва за Берлин», посвященный 73-й годовщине Великой Победы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Трудно представить себе что-либо более противоположное чем цветы и война. Но, отмечая День Победы нашего народа над фашистскими захватчиками, отдавая дань подвигу людей, нельзя не вспомнить о цветах России . Цветами встречали наших воинов жители освобожденных городов, цветы в знак глубокой скорби и благодарности мы возлагаем на могилы павших героев. О них и шла речь на музейном уроке, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что воссоздать атмосферу победной весны помогли два натюрморта художницы, искусствоведа и замечательного фотографа Любови Александровны Пархоменко, которая предоставила их на музейную выставку: «Пионы» и «Сирень». (ип)