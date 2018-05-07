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В Выборге состоялся финал конкурса «Музыка Отечества»
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В Выборге состоялся финал конкурса «Музыка Отечества» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
3 мая в Выборге состоялся финал XXII районного фестиваля-конкурса патриотической песни «Музыка Отечества». В конкурсе приняли участие 18 образовательных учреждений города и района.
По итогам выступления призовые места присуждены:
Номинация «Хор», возрастная группа: 6-8 класс
1 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», рук. Ткаченко Г. И. 2 место — МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич И. А. 3 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», рук. Клышникова Г. А.
В номинации «Хор», возрастная группа: 9-11 класс
1 место — МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич И. А. 2 место — МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», рук. Булгакова С. Н. 3 место — МБОУ «Каменногорский центр образования», рук. Карпишина О. В.
Номинация «Вокальный коллектив», возрастная группа: 6-8 класс
1 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с УИОП», рук. Цыбан-Головина А. М. 2 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», рук. Ткаченко Г. И. 3 место — МБОУ «Возрожденская средняя общеобразовательная школа», рук. Карпишина О. В.
В номинации «Вокальный коллектив», возрастная группа: 9-11 класс
1 место — МБОУДО «Дворец творчества», рук. Зуев С. А. 2 место — МБОУ «Каменногорский центр образования», рук. Сидоренко А. С. 3 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», рук. Решетникова С. Г.
Номинация «Солист», возрастная группа: 6-8 класс
1 место — Грибовская София, МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова М. В. 1 место — Черных Александра, МБОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа», рук. Жарова О. А. 2 место — Розумбаев Лев, МБОУ «Гимназия», рук. Рубан С. В. 2 место — Шестакова Ангелина, МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова М. В. 3 место — Любутская Алёна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Выборга», рук. Попова Н. В., Миндров В. В.
Номинация «Солист», возрастная группа: 9-11 класс
1 место — не присуждено 2 место — Гаяне Алексанян, МБОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа», рук. Шац Л. А. 3 место — Зуйкова София, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», рук. Ткаченко Г. И.
Номинация «Литературно — музыкальная композиция», возрастная группа: 6-8 класс
1 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с УИОП», рук. Цыбан-Головина А. М. 2 место — не присуждено 3 место — МБОУ «Семиозерская основная общеобразовательная школа», рук. Захарова Т. В.
Номинация «Литературно — музыкальная композиция», возрастная группа: 9-11 класс
1 место — МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», рук. Белых С. С. 2 место — не присуждено 3 место — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», рук. Бельская С. В., Годлевская О. Г.
Отметим, организатором мероприятия является комитет образования администрации МО «Выборгский район».
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