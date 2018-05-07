Ещё
Сотня ребят из Удмуртии стали победителями и призерами Всероссийской школьной олимпиады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотня ребят из Удмуртии стали победителями и призерами Всероссийской школьной олимпиады 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Победителями Всероссийской школьной олимпиады стали 10 ребят из Удмуртии. Ещё 80 учеников стали призерами, сообщает пресс-служба Минобразования республики.
Школьники проверили свои знания по 23 предметам. Самыми популярными стали математика, экономика, экология, физическая культура, технология.
Так, по математике от Удмуртии участвовали 15 человек, среди которых победителем олимпиады стал ученик ижевского экономико-математического лицея № 29 Михаил Ложкин.
На олимпиаде по экологии регион представили более двадцати человек, из которых 14 школьников стали призерами, а двое — учащиеся ижевских лицеев № 14 и № 41 Иван Венчиков и Роман Бурлуцкий — заняли первые места.
Также учащиеся из Удмуртии показали высокие результаты по иностранным языкам, географии, русскому языку, химии, информатике. Десятиклассница ижевского лицея № 22 Алена Гырдымова стала победительницей Всероссийской олимпиады по немецкому языку, а ученица лицея № 29 Ижевска Анастасия Тулубьева показала высокие результаты на олимпиаде по русскому языку.
В олимпиаде по физкультуре от Удмуртии приняли участие 18 человек, из которых 11 стали призерами, а ученица ижевской средней общеобразовательной школы № 89 Екатерина Астраханцева и одиннадцатиклассник гимназии № 83 Ижевска Ильдар Хайруллин заняли первые места.
Отметим, при поступлении в вузы республики победители олимпиад получат повышенную стипендию — 5 тыс. рублей, вместо обычной — 1,7 тыс. рублей. Кроме того, ребята получат дополнительные баллы при поступлении в некоторые российские университеты.
ИА «Сусанин»: последние новости
Бал Победы прошёл в Ижевске Минобороны России опубликовало видео о возможностях БМПТ «Терминатор» В московском Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера221
Гости инаугурации и новый лимузин Путина748
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели321
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев230
В Ставрополе прогремел взрыв4
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение