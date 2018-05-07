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Круглый стол: «Как система патриотического воспитания молодежи готова ответить на вызовы времени»
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Круглый стол: «Как система патриотического воспитания молодежи готова ответить на вызовы времени» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ: Иван БЕЛОКОНЬ — преподаватель истории Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Александр ИСХАКОВ — директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи „Севастополец“, кандидат педагогических наук Роман ДОЩИНСКИЙ — заведующий Кафедрой гуманитарного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Андрей ШАШКОВ — директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования города Москвы Георгий ФЕДОРОВ — президент Центра социальных и политических исследований „Аспект“, политолог ПО ТЕЛЕФОНУ: Елена СЛЕСАРЕНКО — руководитель аппарата Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“, олимпийская чемпионка ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Алексей ЗЕРНАКОВ — редактор отдела „Новостей“ газеты „Вечерняя Москва“
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