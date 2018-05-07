В школе на Зеленодольской дети написали более 100 писем ветеранам

Воспитанники школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, написали ветеранам войны более 100 писем. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята из разных классов написали ветеранам письма с благодарностью за мужество, за подвиги, за Победу. Каждое письмо красиво и по-особенному оформлено, ребята действительно вложили душу в текст и оформление. В акции поучаствовали практически все классы. Все письма и подарки будут переданы ветеранам из Рязанского района, а также в дома милосердия, — сообщил сотрудник школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская ул., дом 7, корпус 4. (мю)