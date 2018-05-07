«Швабе» и МГУ намерены реализовывать проекты в области здравоохранения

Делегация МГУ посетила главный офис «Швабе», где руководство вуза ознакомилось с передовыми разработками холдинга, которые предполагается применять в совместных проектах.

"В числе ключевых вопросов представители «Швабе» и МГУ рассмотрели перспективы развития цифрового здравоохранения и неинвазивной лазерной медицинской диагностики на территории Центральной России , а также направления научно-технического сотрудничества", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, совместная работа будет нацелена прежде всего на повышение эффективности медицинской помощи, за счет внедрения высокотехнологичного оборудования и цифровых технологий в медицинских учреждениях центрального федерального округа.