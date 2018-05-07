Учащиеся школ Южного Бутова приняли участие в окружных соревнованиях

Учащиеся школы № 1980 приняли участие в окружных соревнованиях допризывной молодёжи. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В конце апреля на стадионе «Воробьевы горы» состоялись соревнования допризывной молодежи между районами Юго-Западного округа. Район Южное Бутово представляла команда из 20 юношей школ района. В состав команды вошли двое учащихся из школы № 1980. В составе команды Южное Бутово ребята заняли II место. Особенно отличился Павел Б., который занял I место в личном первенстве и вошел в состав сборной команды ЮЗАО. Администрация школы поздравляет учащихся Даниила С. и Павла Б. с достойной победой и желает им дальнейших спортивных успехов.