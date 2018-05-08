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Активные граждане выбрали темы для курсов повышения квалификации классных руководителей
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Активные граждане выбрали темы для курсов повышения квалификации классных руководителей 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Участниками проекта «Активный гражданин» были выбраны темы для специализированных занятий из курсов повышения квалификации для педагогов.
Одними из самых значимых людей в жизни каждого школьника являются их учителя и, конечно же, классные руководители. Какими знаниями и навыкам необходимо обладать, чтобы быть стоящим помощником для своих учеников, расскажут курсы повышения квалификации классных руководителей. С определением тем такого рода занятий помогли свыше 200 тыс. жителей Москвы, являющиеся участниками проекта «Активный гражданин».
Поскольку классные руководители несут ответственность не только за успеваемость всего класса, но также за организацию досуга, за разрешение возникающих проблем и создание дружеской творческой атмосферы, им требуется серьёзная подготовка, знания и сила. Для помощи в работе учителя, связанной с определённой нагрузкой, в Москве запланирована организация курсов повышения квалификации для классных руководителей.
Родителями дошкольников, в составе 19,31% от всех голосующих, было отдано предпочтение такому умению учителя как организация воспитательного процесса. 18,85% голосующих, среди которых преимущественно школьники, сочли полезным и обязательным навыком классных руководителей –— способность выстраивать взаимодействие между родителями, учителями и детьми в интересах каждого ребёнка. Кроме того, голосующие отметили такой важный вопрос как умение классного руководителя наладить образовательный процесс, отдав этому варианту 16,66% голосов.
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