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Детский сад в составе образовательного комплекса вблизи дер. Столбово в ТиНАО могут ввести в августе
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Детский сад в составе образовательного комплекса вблизи дер. Столбово в ТиНАО могут ввести в августе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Детский сад на 150 мест в составе образовательного комплекса вблизи дер. Столбово в поселении Сосенское в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в августе 2018 г., сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Современный образовательный комплекс возводится вблизи дер. Столбово в Новомосковском округе Москвы в новом жилом микрорайоне. Он будет включать школу на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 150 малышей. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе, к началу учебного года, а школу — в конце 2018 г. — начале 2019 г.», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе пояснили, что объекты расположены по адресу: вблизи дер. Столбово, участок №27 (поселение Сосенское, НАО) за счет средств инвестора. Для удобства жителей здания расположены на соседних площадках. Новый образовательный комплекс по своим характеристикам, архитектурному решению, материально-технической базе ничем не будет уступать аналогичным образовательным центрам, возводимым в старых границах Москвы.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах ТиНАО. К проверкам школы и детского сада в районе дер. Столбово привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил О. Антосенко.
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