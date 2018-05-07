5 причин получить образование дистанционно

Никаких зачетов за посещение, поиска общежития для заочников на время сессии, отработок за пропущенные занятия — дистанционное образование вобрало все плюсы традиционного обучения, исключив его недостатки. Учеба виртуальная, знания настоящие, подкрепленные серьезной практикой и дипломом государственного образца. Вместе с высшей школой дистанционного образования «Среда обучения» я подготовила 5 причин учиться, не выходя из дома.

1. Сама выбираешь удобное время и место

Одно из главных преимуществ дистанционного образования — ты получаешь знания в удобном месте и в то время, которое тебе подходит. Это по-настоящему комфортная среда для обучения. Смотреть лекции можно на собственной кухне за чашкой чая или в кафе. Присутствуй на занятии онлайн или смотри в записи. Хотя вебинары лучше не пропускать, ведь это возможность пообщаться с преподавателем напрямую во время лекции. Все обучение проходит в специальной программе, напоминающей сервис видеосвязи. В ней есть чат для общения, виртуальная доска и возможность совместной работы над документами и программами. Узнать подробнее о «Среде обучения»

2. Можешь пересматривать лекции по нескольку раз Благодаря видеозанятиям ты точно не пропустишь ни одного слова преподавателя. Лекции можно пересматривать сразу или через какое-то время. Это удобно, когда нужно повторить материал перед сдачей предмета.

3. Ты не теряешь возможность общаться с преподавателями

Дистанционное образование не отнимает у тебя общение с преподавателями. В «Среде обучения» более 150 педагогов, каждый из которых успешный профессионал в своей области. Задавать вопросы можно не только во время вебинаров. Если забыла что-то уточнить — всегда можно написать в закрытой группе в социальных сетях, на сайте школы или по электронной почте. За дополнительную помощь в «Среде обучения» отвечают кураторы. Они помогут решить любые проблемы, возникающие в ходе учебного процесса.

4. Его легко совмещать с работой

При дистанционном обучении тебе не придется мучиться над совмещением учебы и работы. Ты получаешь образование без отрыва от основной деятельности. Больше не нужно делить обучение в вузе и построение карьеры на разные жизненные этапы.

5. Онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционное

Отличительная черта «Среды обучения» — ориентированность на применение знаний, а не только на их получение. Практические занятия есть на каждом факультете и направлении. Все ошибки студенты разбирают на вебинарах вместе с преподавателем. Школа выдает много интерактивных материалов, презентаций, статей, инструментов для создания проектов. Все это упрощает понимание материала. Сдавать зачеты и экзамены ты тоже будешь дистанционно. Диплом можно защитить очно или онлайн в форме вебинара. Сама процедура не отличается от контрольных мероприятий в обычных вузах. По окончании школы ты получаешь такой же диплом государственного образца или сертификат об окончании курсов, что и студенты традиционных университетов. Узнать подробнее о поступлении В «Среде обучения» есть образовательные программы для бакалавров, программы дополнительного профессионального образования и интенсивные курсы. Школа готовит специалистов по направлениям «Дизайн», «Дизайн интерьеров», «Иностранные языки» и «Психология», на которой стоит остановиться отдельно. Главное отличие факультета психологии в «Среде обучения» от других российских вузов и дистанционных программ — ориентированность на практическую работу. Здесь ты будешь учиться у лучших практиков со всего мира: психологов-консультантов, психотерапевтов, тренеров и коучей личностного роста. Те, кто получают первое высшее образование, обретут хороший практический опыт и возможность найти работу по специальности еще до завершения учебы. Практикующие психологи могут разобрать свои ошибки и почерпнуть знания для более успешного развития в профессии. Узнать подробнее о факультете психологии