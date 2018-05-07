Ещё
5 причин получить образование дистанционно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 причин получить образование дистанционно 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Никаких зачетов за посещение, поиска общежития для заочников на время сессии, отработок за пропущенные занятия — дистанционное образование вобрало все плюсы традиционного обучения, исключив его недостатки. Учеба виртуальная, знания настоящие, подкрепленные серьезной практикой и дипломом государственного образца. Вместе с высшей школой дистанционного образования «Среда обучения» я подготовила 5 причин учиться, не выходя из дома.
1. Сама выбираешь удобное время и место
Одно из главных преимуществ дистанционного образования — ты получаешь знания в удобном месте и в то время, которое тебе подходит. Это по-настоящему комфортная среда для обучения. Смотреть лекции можно на собственной кухне за чашкой чая или в кафе. Присутствуй на занятии онлайн или смотри в записи. Хотя вебинары лучше не пропускать, ведь это возможность пообщаться с преподавателем напрямую во время лекции. Все обучение проходит в специальной программе, напоминающей сервис видеосвязи. В ней есть чат для общения, виртуальная доска и возможность совместной работы над документами и программами. Узнать подробнее о «Среде обучения»
2. Можешь пересматривать лекции по нескольку раз  Благодаря видеозанятиям ты точно не пропустишь ни одного слова преподавателя. Лекции можно пересматривать сразу или через какое-то время. Это удобно, когда нужно повторить материал перед сдачей предмета.
3. Ты не теряешь возможность общаться с преподавателями
Дистанционное образование не отнимает у тебя общение с преподавателями. В «Среде обучения» более 150 педагогов, каждый из которых успешный профессионал в своей области. Задавать вопросы можно не только во время вебинаров. Если забыла что-то уточнить — всегда можно написать в закрытой группе в социальных сетях, на сайте школы или по электронной почте. За дополнительную помощь в «Среде обучения» отвечают кураторы. Они помогут решить любые проблемы, возникающие в ходе учебного процесса.
4. Его легко совмещать с работой
При дистанционном обучении тебе не придется мучиться над совмещением учебы и работы. Ты получаешь образование без отрыва от основной деятельности. Больше не нужно делить обучение в вузе и построение карьеры на разные жизненные этапы.
5. Онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционное
Отличительная черта «Среды обучения» — ориентированность на применение знаний, а не только на их получение. Практические занятия есть на каждом факультете и направлении. Все ошибки студенты разбирают на вебинарах вместе с преподавателем. Школа выдает много интерактивных материалов, презентаций, статей, инструментов для создания проектов. Все это упрощает понимание материала. Сдавать зачеты и экзамены ты тоже будешь дистанционно. Диплом можно защитить очно или онлайн в форме вебинара. Сама процедура не отличается от контрольных мероприятий в обычных вузах. По окончании школы ты получаешь такой же диплом государственного образца или сертификат об окончании курсов, что и студенты традиционных университетов. Узнать подробнее о поступлении В «Среде обучения» есть образовательные программы для бакалавров, программы дополнительного профессионального образования и интенсивные курсы. Школа готовит специалистов по направлениям «Дизайн», «Дизайн интерьеров», «Иностранные языки» и «Психология», на которой стоит остановиться отдельно. Главное отличие факультета психологии в «Среде обучения» от других российских вузов и дистанционных программ — ориентированность на практическую работу. Здесь ты будешь учиться у лучших практиков со всего мира: психологов-консультантов, психотерапевтов, тренеров и коучей личностного роста. Те, кто получают первое высшее образование, обретут хороший практический опыт и возможность найти работу по специальности еще до завершения учебы. Практикующие психологи могут разобрать свои ошибки и почерпнуть знания для более успешного развития в профессии. Узнать подробнее о факультете психологии
Heroine.ru: последние новости
О стиле и красоте: лучшие материалы этой весны Как понять, чего не хватает твоим волосам Россия возглавила список стран, которые не могут защитить женщин от насилия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера243
Гости инаугурации и новый лимузин Путина750
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели324
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев232
В Ставрополе прогремел взрыв6
Новости партнеров
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение