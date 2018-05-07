Ещё
Технологических евангелистов будут искать в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Технологических евангелистов будут искать в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Активных и целеустремленных студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов приглашают стать амбассадорами — официальными представителями Mail.Ru Group в своем вузе и городе. Презентация программы университетских амбассадоров пройдет 7 мая в ННГУ, сообщают организаторы мероприятия.
Задача амбассадоров — информировать студентов своего университета о продуктах, бизнес-направлениях корпорации и перспективах работы в Mail.Ru Group. Это уникальный шанс не только самому попасть в компанию и развить digital-навыки, но и поделиться ценными знаниями с друзьями.
Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group, комментирует: «Амбассадоры MRG — концептуально новая программа, разработанная нашей компанией специально для региональных вузов. Главные цели — это не только продвижение компании и ее продуктов, но и формирование качественных специалистов в региональных вузах через образовательные проекты, преподавание, создание профессионального сообщества технологических евангелистов среди молодежи в сфере информационных технологий».
Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пройдут серию бизнес-тренингов, пообщаются с топ-менеджерами компании и получат индивидуальные приглашения на работу.
Подробнее о проекте по ссылке: https://ambassador.mail.ru/
Этапы отбора:
подача заявки через ambassador.mail.ru до 31 мая 2018 г.,
тестирование, выполнение заданий и онлайн-подготовка с июня по август.
Список прошедших отбор будет опубликован 31 августа, а с 1 сентября они начнут деятельность в университетах.
Newsroom24: последние новости
Саженцы хвойных пород посадят в нижегородских лесничествах 11 мая Нижегородцев пригласили поучаствовать в конкурсе #ВместеЯрче Видеоролики Рособрнадзора помогут подготовиться в ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера243
Гости инаугурации и новый лимузин Путина750
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели324
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев232
В Ставрополе прогремел взрыв6
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение